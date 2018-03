Guga perde uma posição na Corrida A eliminação logo na primeira rodada do Masters Series de Indian Wells custou a Gustavo Kuerten uma posição na Corrida dos Campeões, lista que computa somente os resultados da atual temporada. O brasileiro aparece no ranking publicado nesta segunda-feira em décimo lugar, com 91 pontos. O líder é o suíço Roger Federer, com 372, seguido pelo russo Marat Safin (151) e pelo norte-americano Andre Agassi (150). Confira a Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 372 pontos 2) Marat Safin (RUS) - 151 pontos 3) Andre Agassi (EUA) - 150 pontos 4) Andy Roddick (EUA) - 142 pontos 5) Dominik Hrbaty (ESL) - 136 pontos 6) Carlos Moya (ESP) - 135 pontos 7) Tim Henman (ING) - 130 pontos 8) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 127 pontos 9) Lleyton Hewitt (AUS) - 122 pontos 10) Gustavo Kuerten (BRA) - 91 pontos