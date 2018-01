Guga permanece em 2º no ranking O tenista brasileiro Gustavo Kuerten segue na segunda posição no ranking de Entradas da ATP, de acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira. Guga acumula 3.825 pontos, 335 pontos a menos que o australiano Lleyton Hewitt. O australiano soma 4.160 pontos lidera o ranking com folga. Veja os 10 primeiros do ranking da Entradas - que leva em conta o desempenho dos tenistas nas últimas 52 semanas - e as posições dos outros brasileiros. .1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.160 pontos .2. Gustavo Kuerten (BRA) 3.825 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.005 .4. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.875 .5. Tommy Haas (ALE) 2.565 .6. Andre Agassi (EUA) 2.520 .7. Marat Safin (RUS) 2.470 .8. Patrick Rafter (AUS) 2.335 .9. Sebastien Grosjean (FRA) 2.325 10. Thomas Johansson (SUE) 2.300 Brasileiros 69 . Fernando Meligeni 544 89. Andre Sa 448 110. Flavio Saretta - 378 120. Alexandre Simoni - 336 130. Ricardo Mello - 311