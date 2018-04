Guga pode despencar no ranking mundial Caso não peça proteção de ranking para a ATP - o que só é possível se ficar 180 dias fora do circuito -, Gustavo Kuerten poderá ver a sua classificação despencar do atual 24º para algo próximo de 70º colocado do mundo. Se confirmada a previsão dos médicos que operaram o quadril do tenista brasileiro na terça-feira, ele pode ficar até seis meses em recuperação. Com isso, Guga deve perder pelo menos 655 pontos. Se quiser arriscar e voltar às quadras em apenas quatro meses - como também cogitam os médicos -, Guga não perderia tantas posições no ranking e ficaria ainda entre os 40 primeiros da ATP, o que possibilitaria sua entrada em diversas competições sem a necessidade de disputar qualifying. O recurso da proteção de ranking é muito usado pelos tenistas. Mas, para isso, Guga não pode perder tempo. Afinal, quanto mais semanas ficar fora deste prazo mínimo de seis meses, pior será para ele, que terá de esperar mais para voltar ao circuito. Se tudo ocorrer como o planejado, a volta de Guga aos torneios oficiais aconteceria em março. Um pouco antes do período em que ele mais gosta de jogar, a temporada européia de saibro, um intenso preparatório para Roland Garros, torneio que já conquistou 3 vezes.