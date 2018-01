Guga pode ir às semifinais na Rússia Se repetir as boas atuações desta semana, Gustavo Kuerten pode ir ainda mais longe no ATP Tour de São Petersburgo, na Rússia. Hoje, garantiu vaga nas quartas-de-final, ao derrotar o romeno Victor Hanescu em dois tiebreaks, 7/6 (7/1) e 7/6 (7/1). Agora, desafia o norte-americano Vince Spadea, por um lugar nas semifinais, em jogo que deve começar por volta das 9h30 de Brasília. "Acho que voltei a sentir a bola", afirmou Guga, que chega pela primeira vez na temporada às quartas-de-final de um torneio no carpete. "Tenho muito a melhorar ainda, mas agora nessa altura do campeonato, minha motivação é ainda maior, o que ajuda a superar qualquer dificuldade." Não faltaram problemas e dificuldades para Guga na sua partida com Hanescu. O saque do adversário realmente incomodou. Só que o brasileiro soube como neutralizar esta arma com boas devoluções especialmente nos dois tiebreaks. "Tive de fazer de tudo um pouco nesta partida. Ora bater de fundo, ora ir para a rede, mas o principal mesmo foi a boa devolução." Muito mais animado ainda, o técnico Larri Passos não poupou elogios ao seu pupilo e percebeu que era o momento de colocar Guga para cima. "Acho que ele (Kuerten) fez os dois melhores tiebreaks da temporada", analisou o treinador. "Queria que flutuasse na quadra, mas foi ainda mais longe." Para o jogo de amanhã, Guga leva uma boa vantagem sobre Spadea, de 4 a 1. A única derrota foi um acaso, no torneio de Gstaad, na Suíça, em que o brasileiro perdeu no tie break do terceiro set, naqueles dias para se esquecer. Agora, existe um respeito. "Jogar com o Spadea é sempre uma incógnita", definiu Guga. "Nunca se sabe como pode vir para a partida." Spadea, número 29 do ranking mundial, é um destes operários do milionário mundo do tênis. Está sempre insistindo e muitas vezes faturando alto. Não tem um jogo bonito, nada de especial, mas revela uma regularidade invejável. Este ano, sem alardes, já chegou às semifinais de Indian Wells, de Monte Carlo, Moscou; foi ainda as quartas-de-final do Brasil Open e de Los Angeles. Nos outros jogos do torneio, Yevgeny Kafelnikov perdeu para Mikhail Youzhny, por 6/2 e 6/2, e confessou que a melhor parte de sua carreira já passou. Rainer Schuettler ganhou de Valdimir Voltchkov por 6/2 e 6/3, enquanto Sebastien Grosjean superou Anthony Dupuis por 6/2 e 6/2.