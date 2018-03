Guga pode jogar duas vezes nesta 5ª A chuva ainda não deixou Gustavo Kuerten jogar em Stuttgart. E vai tumultuar a participação do tenista brasileiro na competição. A partida de Guga contra o austríaco Stefan Koubek, 39º do ranking mundial, marcada inicialmente para terça-feira, foi transferida para esta quinta, às 5h (de Brasília), na Quadra Grandstand do TennisClub Weissenhof. Caso Guga vença, volta a jogar ainda na quinta-feira contra o alemão Lars Burgsmüller, 113º do mundo, na Quadra Central, por volta de 10h. O brasileiro defende o título da competição. Em relação a Koubek, Guga venceu em Cincinnati, em quadra rápida, em 2000. Mas o tenista austríaco é muito perigoso, ataca muito e foi chamado de ?kamikase? pelo técnico Larri Passos. Burgsmüller foi vencido por Guga na única vez que se enfrentaram, em Stuttgart mesmo, em 1996. Como na terça-feira, Guga chegou a aquecer para a partida, na quadra de treino, por 40 minutos, e esteve bem perto de entrar em quadra, chegando até a fazer um aquecimento no vestiário, o que faz normalmente quando está a poucos minutos de iniciar um jogo. ?A gente está se preparando e fazendo tudo certinho. Batemos bola, aquecemos no vestiário e começou a chover. Está duro, estamos aqui há quase uma semana e não conseguimos jogar, mas contra a natureza não podemos fazer nada?, disse o técnico Larri Passos. Guga e Larri passaram o dia no Tennisclub Weissenhoff e só foram para o hotel à noite, quando os jogos foram oficialmente cancelados e os horários das partidas para quinta-feira, divulgados. Mas o longo dia de Guga não terminou por aí. ?Ainda fomos fazer exercícios físicos para deixar o corpo em forma?, contou Larri. Meligeni - Fernando Meligeni, 65º, não conseguiu terminar sua partida contra o húngaro Atilla Savolt, 72º. O jogo estava 5/7, 6/3 e 2/1 para o brasileiro quando o juiz resolveu transferir o que faltava para esta quinta. Se vencer, Meligeni enfrentará o checo Jiri Novak, cabeça-de-chave número 1 e 15º do ranking mundial. Antes de a chuva aumentar deu para terminar os seguintes jogos: Tommy Robredo (ESP) 6/4 e 6/2 Bohdan Ulihrach (CHE); Alexander Popp (ALE) 6/0 e 6/2 Jan Hernych (CHE); Younes El Aynaoui (MAR) 1/6, 6/4 e 6/4 David Sánchez (ESP); Jiri Novak (CHE) 3/6, 6/0 e 6/2 Rubén Ramírez (ESP). Holanda ? André Sá, 64º do mundo, passou para as quartas-de-final do Torneio de Amersfoort ao derrotar o dinamarquês Kristian Pless, 87º, por 6/1 e 6/4. Foi a segunda vitória de André sobre Pless. A primeira ocorreu este ano no Masters Series de Miami.