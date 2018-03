Guga pode ter estréia difícil em Montecarlo Gustavo Kuerten já chegou a Montecarlo e apenas nesta sexta-feira ficará conhecendo seu adversário de estréia, após o sorteio da chave marcado para a tarde. Só que pelo fato de, este ano, não entrar mais na competição como cabeça-de-chave corre o risco de enfrentar logo na primeira rodada os favoritos ao título. Guga ocupa atualmente a posição de número 22 do ranking e este Masters Series conta com 16 cabeças. Para sua tranqüilidade, Kuerten tem como consolo o fato de não ter muitos pontos para defender. Afinal, no ano passado caiu na segunda rodada, em um jogo incrível, ao perder para o sueco Magnus Norman, depois de estar liderando por 5 a 2 o set decisivo. Também Flávio Saretta, número 49, espera pelo sorteio para disputar o seu primeiro Masters Series no Principado.