Guga pode ter rodada dupla ainda hoje Gustavo Kuerten poderá fazer dois jogos neste domingo, pelo Masters Series de Indian Wells. Sua partida com o alemão Rainer Schuettler pelas semifinais foi interrompida por causa das chuvas quando ele vencia por 6/2 no primeiro set e tinha desvantagem de 0 /1 no segundo e 0 a 30 no seu saque, e recomeça neste domingo às 9 horas (14 horas de Brasília) com transmissão pela SporTV. Se Guga confirmar sua vantagem e derrotar Shuettler, irá jogar a final do torneio contra o australiano Lleyton Hewitt, a partir das 12 horas ( 17 horas) de Brasília. Logo depois da semifinal de Guga x Schuettler será jogada a final feminina entre Kim Cljisters e Lindsay Davenport. Esta não é a primeira vez que Guga tem de entrar na quadras várias vezes num mesmo dia. No Masters Series de Cincinnati, em 2001, conquistou o título tendo de jogar com Tim Henman, a semifinal (terminou o segundo set e jogou o terceiro inteiro) e depois ganhou de Patrick Rafter na final, em dois sets. No mesmo ano, na semana seguinte, fez também duas partidas no domingo da final. Primeiro ganhou de Goran Ivanisevic e depois quando disputaria o título com Rafter, acabou desistindo por estar sentindo uma contusão.