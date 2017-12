Guga pode unificar rankings novamente Gustavo Kuerten entra na quadra nesta sexta-feira para enfrentar o russo Yevgeny Kafelnikov com uma motivação a mais: se vencer, passa para as semifinais e somará pontos suficientes para roubar a liderança do norte-americano Andre Agassi na corrida dos campeões. Irá assim unificar novamente os dois rankings da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), como já havia feito após o tricampeonato de Roland Garros. "É sempre uma motivação a mais entrar na quadra sabendo que posso alcançar também a liderança na corrida dos campeões", confessou Guga. Mesmo assim, o tenista brasileiro, número 1 do ranking de entradas, espera por uma partida muito equilibrada diante do russo. "Em 80% dos jogos que fizemos, qualquer um dos dois poderia ter vencido", admitiu. "Sempre tivemos partidas muito equilibradas e acho que o próximo jogo será também assim, com muitas trocas de bolas." Guga não se importou em ter de jogar novamente à noite, às 20 horas de Brasília, e 19 horas de Cincinnati. Antes, a luz artificial o incomodava muito, mas agora não teme mais este problema. "Estou usando lentes de contato e não me perturba mais jogar à noite. Se fosse há dois anos acho que seria diferente." Sem nada a perturbá-lo, Guga revelou ainda que diante de Goran Ivanisevic tudo deu certo em seu jogo. Procurou pressionar o adversário desde o início e as coisas ficaram mais fáceis no decorrer da partida. "Finalmente tive uma partida mais fácil, depois de dois jogos bem difíceis nas rodadas anteriores", contou Guga. "Isso é bom, pois posso entrar na próxima partida com mais energia."