Guga pode voltar a treinar em São Paulo Satisfeito com suas boas apresentações no US Open, Gustavo Kuerten viajaria de volta ao Brasil nesta sexta-feira. Contente com seus progressos, chegou até mesmo a comemorar com amigos em Nova York e vai retomar os treinamentos na próxima semana. Pode até mesmo treinar mais uma vez em São Paulo, pois ficou impressionado com os bons resultados obtidos com o equipamento usado na recuperação muscular.