Guga pode voltar em maio, diz médico É grande a chance de Gustavo Kuerten jogar este ano em Roland Garros. O tenista brasileiro fez uma artroscopia para recuperação da fibrocartilagem do lado direito do quadril no Hospital Batista de Nashville, no Tennesse, Estados Unidos, na terça-feira. Sua musculatura trabalhada, de atleta de alto nível, pode tornar possível que antes de 27 de maio, quando começa o torneio parisiense no qual Guga foi campeão em 1997, 2000 e 2001, ele já esteja batendo bola novamente. É o que diz o médico Eduardo Carrera, presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e chefe da equipe de Ombro e Cotovelo da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina. Leia mais no Jornal da Tarde