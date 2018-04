Guga pode voltar entre os 30 melhores Gustavo Kuerten manteve a 24ª posição no ranking mundial, embora esteja fora dos torneios desde a disputa do US Open. Mas Guga poderá ter seu ranking protegido, caso tenha de ficar mesmo por seis meses afastado do circuito - por conta da nova cirurgia no quadril -, o que ainda é muito cedo para decidir. A ATP informou, nesta segunda-feira, que não exige nenhuma formalidade, como requerimento ou pedidos formais, para que o tenista brasileiro usufrua dos benefícios deste recurso. A utilização ou não é automática. Segundo a ATP, Guga está fora de torneios desde a primeira semana de setembro, no US Open. Não há necessidade de o jogador avisar a entidade que ficará fora do circuito por seis meses. Se ele voltar a jogar num prazo igual ou maior do que 180 dias, passa a ter o ranking protegido, que é uma média dos três primeiros meses em que ficou sem jogar. Assim, o brasileiro não retornaria ao circuito como 24º colocado, mas possivelmente se manteria entre os 30 melhores do mundo. Para Guga ainda é muito cedo para pensar neste assunto. Na verdade, não há necessidade. Quando estiver pronto para voltar, ele poderá avaliar as vantagens de ter um ranking protegido. Ou seja, espera mais algumas semanas para disputar um torneio ou esquece o recurso e corre atrás de pontos dentro da quadra. Davis - Em recuperação nos Estados Unidos, Guga informou através de sua assessoria que mantém forte sua vontade de defender o Brasil na Copa Davis. "Não importa que seja a terceira ou a quarta divisão, minha motivação vai ser sempre a mesma, desde que haja mudança no comando da CBT", avisou o tenista, que boicotou os últimos confrontos brasileiros na competição em protesto ao presidente da entidade, Nelson Nastás. Com a derrota para o Peru, o Brasil caiu no ranking da ITF, passando de 29º para 32º. O adversário da equipe brasileira na Davis do próximo ano será sorteado quinta-feira, na Espanha, entre países como República Dominicana (45ª do ranking), Bahamas (47), Uruguai (50), Cuba (59), Antilhas Holandesas (66), Jamaica (68) e Colômbia (69º).