Guga poderá pegar Nadal em Stuttgart Gustavo Kuerten não terá vida fácil no ATP de Stuttgart, torneio em piso de saibro que será realizado entre 18 e 24 de julho, na Alemanha. Na primeira rodada, o brasileiro enfrenta um jogador que sairá do qualifying, mas na segunda rodada, poderá pegar ninguém menos que o espanhol Rafael Nadal - o principal tenista do saibro nesta temporada. Nadal também estréia contra um jogador vindo do torneio qualificatório. Neste domingo à noite, depois de encerrada sua participação na Copa Davis, Guga viaja para a Europa. Disputa três torneios no saibro, da série ATP Tour, uma competição dura, mas não tão forte como um Masters Series. Por isso ele vai a Stuttgart, depois segue para Umag, na Croácia, e termina o tour em quadras de saibo em Sopot, na Polônia.