Guga prepara o físico para o US Open Para suportar o forte calor do verão nova-iorquino e jogos em melhor de cinco sets, Gustavo Kuerten decidiu investir numa boa preparação física para o US Open. Por isso, além de horas na quadra, vem dedicando muito tempo em aparelhos, sob a orientação do técnico Larri Passos. "Um Grand Slam é sempre um torneio muito especial", contou Guga. "Todos os jogadores mostram uma motivação extra nestas competições e para pensar numa boa campanha, tenho de estar preparado para jogos difíceis e que devem exigir muito do meu corpo." Nunca nos seus cinco anos de história do US Open, Guga chegou a Nova York com tanta expectativa. Embora jamais tenha conquistado um Grand Slam em quadras rápidas, não existem mais dúvidas quanto a sua capacidade de lutar pelo título a partir de segunda-feira em Flushing Meadows. "Sinto que jamais cheguei tão bem preparado para o US Open como agora", garantiu Guga. "Estou super motivado a fazer uma boa campanha." Nos bastidores do torneio, Guga parece ser uma unanimidade. Suas recentes campanhas nas quadras rápidas da temporada norte-americana, como o título em Cincinnati, o vice-campeonato em Indianápolis e as semifinais em Los Angeles, levam o brasileiro a figurar como um dos principais candidatos ao título deste ano. A própria imprensa internacional, que nunca deu tanta atenção a Guga em Nova York, mudou de comportamento. O interesse pelas atuais condições do brasileiro aumentou muito. A principal preocupação e interesse de jornalistas internacionais e é com a contusão no lado direito do tórax. Mas pelo que Guga demonstrou nos últimos treinamentos, sequer parece lembrar do problema que o impediu de realizar a final de Indianápolis. Desde que chegou a Nova York, Guga vem treinando com intensidade, dentro e fora das quadras. Mesmo debaixo de um sol forte, como desta sexta-feira, o tenista número 1 do mundo empenhou-se em jogar sets com o norte-americano Mardy Fish - que está na chave principal do US Open, como wild card - Depois, à tarde, Guga voltou a bater bola com o técnico Larri Passos.