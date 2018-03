Guga promete jogar com a alma na Alemanha Energia, colocar a alma e acreditar até o final são as novas armas que o tenista Gustavo Kuerten quer apresentar já nesta segunda-feira, na sua estréia do Masters Series de Hamburgo. Guga vai pegar logo de saída o argentino Juan Ignacio Chela e está motivado na busca de um bom resultado para fazer na Alemanha um bom torneio e seguir embalado para Roland Garros. O jogo será o primeiro da sessão noturna, às 19h30 de Hamburgo, 14h30 de Brasília, com transmissão pela SporTV. "Tenho de colocar mais energia, jogar com a alma e acreditar que posso vencer", disse Guga. No mesmo clima está o técnico Larri Passos, que definiu em poucas palavras as expectativas para esta semana em Hamburgo. "O Guga está pronto para jogar e vai entrar com tudo." O Masters Series de Hamburgo está mesmo empenhado em atrair o público. Afinal, a Alemanha desde que perdeu astros como Boris Becker, Michael Stich e também Steffi Graf, caiu muito o interesse pela modalidade. Por isso, esse ano, pela primeira vez, serão disputadas partidas na sessão noturna. Também Becker assumiu um cargo na organização do evento na busca de patrocinadores e usando seu prestígio para reerguer o torneio. A Alemanha perdeu recentemente o Masters Series de Stuttgart, deixou de promover o Masters Cup e está para perder o torneio feminino de Berlim. Esta semana, com alguns dos melhores do mundo em quadra, há muitas esperanças de que esta tendência mude. O número 1 do mundo, Lleyton Hewitt já está em Hamburgo, mas, em compensação, Andre Agassi anunciou a desistência do torneio, enquanto o espanhol Juan Carlos Ferrero, em recuperação de uma lesão, também vai poupar-se esta semana.