Guga: pronto para 5 sets em Paris O tenista Gustavo Kuerten treinou por mais de duas horas em Roland Garros, nesta quarta-feira. Trocou bolas com o técnico Larri Passos e garantiu estar em condições físicas para enfrentar as possíveis maratonas de cinco sets no Aberto da França, segundo Grand Slam do ano - o primeiro foi o Aberto da Austrália e os demais serão Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos - que tem início previsto para segunda-feira, em Paris. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro, três vezes campeão em quadras francesas, saberá qual será seu primeiro adversário. Guga é o sétimo cabeça-de-chave da competição, que ainda terá pelo menos mais dois tenistas brasileiros. Fernando Meligeni e Flávio Saretta estão garantidos na chave principal. Ricardo Mello luta no qualifying. Nesta quinta-feira, ele enfrenta o francês Ruben Hidalgo e, se vencer, terá de obter mais uma vitória para garantir seu passaporte no importante torneio francês. No feminino, o maior desfalque será a suíça Martina Hingis, que sofreu uma cirurgia no tornozelo. A norte-americana Jennifer Capriati será a cabeça de chave número 1, enquanto a sua compatriota Serena Williams, campeã em Hamburgo, será a terceira, atrás de da irmã, Venus Williams.