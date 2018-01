Guga pronto para duelo contra Norman Gustavo Kuerten tem marcado um grande duelo nesta quinta-feira, às 10 horas de Brasília, diante do sueco Magnus Norman, válido por uma vaga nas quartas-de-final de torneio de Palma de Maiorca. Mas já pode se dar por satisfeito por ter conquistado a terceira vitória na semana que marca sua volta às quadras, depois de ter passado pela cirurgia no quadril. Ao lado do mineiro André Sá, Guga garantiu nessa quarta-feira a classificação para as semifinais de duplas da competição ao vencer David Adams, da África do Sul, e Simon Aspelin, da Suécia por 2/6, 6/2 e 10/7 no super tie break - esta é uma nova contagem que está em vigor para as partidas de duplas neste ano, com o terceiro set, sendo substituido por um desempate em melhor de 20 pontos. "Foi surpreendente como o André (Sá) e eu subimos de nível de um set para o outro", contou Guga empolgado com sua atuação em Maiorca. "Na dupla não é nada fácil mudar o jogo, mas conseguimos e o importante é que saí da quadra com mais uma vitória. Para mim, quanto mais jogos eu fizer, melhor. Vou treinando bastante, acostumando os nervos, a cabeça e agora já estamos na semifinal, vou estar jogando no final-de-semana e já começo a sentir o gostinho de estar perto de uma final outra vez." Um detalhe importante neste jogo é Guga não perdeu uma vez sequer o seu serviço. E nas semifinais, vai enfrentar o austríaco Julien Nowles e o alemão Michael Kohlmann. DUELO - Gustavo Kuerten e Magnus Norman já fizeram duelos memoráveis. Os mais importantes foram nas finais do Masters Series de Roma - vencido pelo sueco - e na decisão do título de Roland Garros 2000, quando o brasileiro ganhou o bicampeonato. Das oito vezes que se enfrentaram, Guga ganhou cinco jogos, mas nem por isso, deixa de esperar por muitas dificuldades. "É uma pena que o Norman esteja com um ranking tão baixo, pois assim nos enfrentamos logo nas primeiras rodadas", ironizou Guga. "Treinei com ele esta semana e vejo que está muito bem e vem ganhando ritmo de jogo para voltar a ocupar boas posições no ranking. Por isso, se conseguir vencer e passar para as quartas-de-final, não poderia pedir mais nada nesta semana." A vitória no jogo desta quinta-feira vale 40 pontos no ranking mundial e outros oito na Corrida dos Campeões. Duelo Guga x Norman: Confrontos Diretos 1995 - Challenger de Siracusa / Saibro - Norman ganhou de Guga 7/5 1/2 des. 1999 - ATP de Stuttgart / Saibro - Norman ganhou de Guga 5/2 des. 1999 - ATP de Indianápolis / rápida - Guga ganhou de. Norman 6/4 7/5 1999 - US Open / rápida - Guga ganhou de Norman 7/6 des. 2000 - Masters Series Roma / Saibro - Norman ganhou de Guga 6/3 4/6 6/4 6/3 2000 - Masters Series de Hamburgo / Saibro - Guga ganhou de Norman 6/4 6/2 2000 - Roland Garros / Saibro - Guga ganhou de Norman 6/2 6/3 2/6 7/6 2000 - Masters Cup Lisboa / Rápida Coberta - Guga ganhou de Norman 7/5 6/3