Guga pronto para os aces de Philippoussis Classificado para as quartas-de-final do Mercedes-Benz Cup, em Los Angeles, após vitória sobre o norte-americano Eric Taino, por 6/3 e 7/6 (7/5), Gustavo Kuerten espera por um ?espetáculo" no seu duelo desta sexta-feira diante do vice-campeão de Wimbledon, o australiano Mark Philippoussis. O jogo será na abertura da sessão noturna no complexo de tênis da UCLA, por volta das 23h30 de Brasília. Guga ficou muito satisfeito com seu desempenho na rodada desta quinta-feira, mas ainda assim prevê uma partida bem mais difícil diante do australiano. ?Fiz um jogo de alto nível contra o Eric Taino", afirmou Guga. ?Agora contra o Philippoussis espero o mesmo espetáculo que fiz nos dois últimos anos aqui em Los Angeles, em que perdi sempre para Andre Agassi em jogos inesquecíveis, nas quartas-de-final em 2002 e nas semifinais em 2001." Agora diante de um jogador que vem embalado por bons resultados, como o vice-campeonato de Wimbledon, Guga sabe que não vai poder desperdiçar as oportunidades diante de Philippoussis. ?Vou ter de estar preparado para tomar um monte de aces e aproveitar as chances que aparecerem, pois ele não deve me dar muitas." Na chave de duplas, Guga, ao lado de Eric Taino, perdeu na segunda rodada para o australiano Joshua Eagle e o holandês Sjeng Schalken por 6/3 e 6/2.