Guga pula do 11º para 2º na Corrida O título conquistado neste final de semana em Montecarlo, produziu alterações significativas na posição de Gustavo Kuerten no ranking mundial. Na Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho apenas da atual temporada - o brasileiro pulou da 11ª colocação da semana passada para a 2ª agora. Guga está atrás apenas do norte-americano André Agassi. A liderança de Agassi ainda é tranquila. Tem 425 pontos, contra 219 de Guga. Em terceiro, aparece o francês Sebastien Grosjean, com 202. Com 22 pontos Alexandre Simoni ocupa a posição de número 90. Fernando Meligeni é o 96º, com 19 pontos. Veja os 10 primeiros do ranking da Corrida dos Campeões: 1 - Andre Agassi (EUA) 425 pontos 2 - Gustavo Kuerten (BRA) 219 3 - Sebastien Grosjean (FRA) 202 4 - Arnaud Clément (FRA) 177 5 - Evgueni Kafelnikov (RUS) 175 6 - Jan-Michael Gambill (EUA) 174 7 - Patrick Rafter (AUS) 173 8 - Lleyton Hewitt (AUS) 171 9 - Roger Federer (SUI) 159 10 - Tim Henman (ING) 137 Brasileiros 90 - Alexandre Simoni 22 96 - Fernando Meligeni 19