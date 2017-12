Guga quer aproveitar o bom momento Campeão do ano passado e ?bye? na primeira rodada do torneio, Gustavo Kuerten só estréia nesta quarta feira, às 21 horas (horário de Brasília), no ATP Tour de Indianápolis. O jogo será contra o israelense Naon Okun, jogador colocado apenas na posição de número 159 do ranking mundial. "Estou jogando com muita confiança e quero aproveitar este bom momento em quadras rápidas", disse Guga, que conquistou no último domingo o Masters Series de Cincinnati. Essa será a primeira vez que Guga enfrentará Naon Okun, mas já o conhece bem, pois ele esteve no Brasil por dois anos participando da pré-temporada com o técnico Larri Passos, em Camboriú. "Quero jogar bem solto, sem sentir pressão", avisou o brasileiro. "Pelo menos, este é o meu objetivo."