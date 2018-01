Guga quer coroar temporada do saibro Número 1 do ranking mundial, Gustavo Kuerten quer coroar a brilhante temporada de quadras de saibro com mais um título neste domingo diante do argentino Guillermo Cañas, na decisão do ATP Tour de Stuttgart, o Mercedes Cup, em jogo previsto para às 9 horas de Brasília, com transmissão pela PSN. Guga este ano já ganhou os troféus de Buenos Aires, Acapulco, Montecarlo, Roland Garros e agora pode levar também o de Stuttgart. "Seria uma grande despedida do ano nas quadras de saibro", disse Guga. "Foi uma temporada dourada e ganhar o último título seria como um presente por tudo que fiz este ano." Para chegar a esta final, nem tudo foi dourado para Guga. Na sua partida das semifinais, neste sábado, precisou de todos os seus recursos para vencer, de virada, o checo Jiri Novak por 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5, num jogo sensacional, como admitiu o próprio n úmero 1. "Acho que foi uma das melhores partidas que fiz este ano", disse Guga, que depois de ter perdido o primeiro set, chegou a estar em desvantagem de 4 a 1 no tie breaker do segundo. "Foi uma semana perfeita, melhorei meu nivel técnico durante o torneio e agora é hora de lutar pelo título." Diante de Cañas, Guga leva vantagem de 4 a 0. As duas últimas partida em que o brasileiro ganhou resultaram justamente em títulos: Buenos Aires e Acapulco. Além disso, a experência do brasileiro pode ser decisiva. "Acho que o fato de ter vencido as últimas partidas vai ser mentalmente importante para decidir o jogo", disse Guga. "Mas tenho certeza de que diante de Cañas, cada ponto será uma luta."