Guga quer dar a volta por cima no Sauípe Enquanto a chuva não deixa ninguém jogar em Nova York, no US Open, Gustavo Kuerten está aproveitando estes dias para buscar a melhor preparação para defender o título do Brasil Open, a partir de segunda-feira na Costa do Sauípe. Nesta quinta-feira, Guga viaja para a Bahia em busca da reabilitação na tentativa de reagir da atual fase com o bicampeonato do torneio. "No ano passado este título foi muito importante para mim", contou o tenista ainda em Florianópolis. "Foi o primeiro troféu que ganhei no Brasil e o primeiro depois da cirurgia. Agora, estou viajando motivado para buscar o bicampeonato." Guga vive uma fase difícil, com campanhas decepcionantes nos últimos torneios, mas não há dúvidas de que tem potencial técnico para superar este momento. Se confirmar mesmo a motivação, a atitude vencedora, o tenista brasileiro poderá dar a volta por cima e repetir a façanha do ano passado, quando superou o argentino Guillermo Coria em um jogo emocionante com parciais equilibradas de 6/7, 7/5 e 7/6. Para reafirmar seus planos e suas expectativas no Brasil Open, Guga vai dar uma entrevista coletiva neste domingo, na Costa do Sauípe.