Guga quer ganhar ritmo em Hamburgo Gustavo Kuerten embarca nesta sexta-feira para o Masters Series de Hamburgo, que começa na segunda-feira, em saibro. O brasileiro caiu em Roma na terça-feira e perderá ao menos quatro posições no ranking mundial. Mas, segundo especialistas, o tenista só precisa de ritmo de jogo. Eduardo Faria, seu amigo e preparador físico, falou por telefone com Guga há 20 dias e garante que está tudo bem fisicamente com o tenista. ?Ele cansou na partida contra o espanhol Albert Montañes porque está há muito tempo sem jogar. E está começando a exigir 100% do seu físico. Guga é leve, tem um biotipo que vai ajudar na sua recuperação rapidamente.? Leia mais no Jornal da Tarde