Guga quer jogar duplas no sábado Ao contrário do que aconteceu no confronto com o Marrocos, Guga deverá jogar a partida de duplas no sábado. Nesta quarta-feira, o tenista deixou claro sua intenção de estar ao lado de Jaime Oncins diante de Rafter e Hewitt. "Só não jogaria no caso de acontecer algum problema na sexta-feira, se tiver um jogo muito desgastante, mas estou bastante motivado e disposto a participar da dupla no sábado."