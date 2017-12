Guga quer levar sorte para Rubinho Enquanto espera recuperar a forma, Gustavo Kuerten tem planos de aproveitar o fim de semana na Espanha. O tenista vai acompanhar o GP de Fórmula-1 - a quinta etapa do Mundial da categoria - que será disputado neste domingo no circuito da Catalunha. Guga promete torcer por Rubens Barrichello. A visita ao autódromo, na verdade, é uma retribuição. O piloto já foi um ano a Wimbledon especialmente para ver Guga em quadra e deu sorte ao tenista que, na época, venceu a partida e avançou para as quartas-de-final.