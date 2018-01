Guga quer o fim do tabu na Austrália Se existe uma coisa que Gustavo Kuerten detesta no esporte, isto chama-se tabu. Por isso, não sossegou, por exemplo, até conquistar os seus primeiros títulos em quadras rápidas como o de Lisboa e Cincinnati. Agora, quer ver o fim de mais um: o de jamais ter conseguido superar a segunda rodada do Aberto da Austrália. Em Auckland, esta semana, Guga já mostrou ter condições de por fim a mais um tabu. Na Nova Zelândia chegou a final diante do eslovaco Dominik Hrbaty, depois de um dia memorável neste sábado, em que venceu duas partidas na mesma rodada. Nas quartas-de-final deu uma aula de tênis em Guillermo Coria ao vencê-lo por 7/5, 4/6 e 6/2 e, depois, nas semifinais relembrou seus bons tempos com uma vitória em dois sets, 6/3 e 6/3 sobre Mariano Zabaleta. "Estou com confiança, novamente, em meus golpes nos momentos importantes", revelou Guga após sua vitória sobre Zabaleta. "A cada dia sinto que estou jogando melhor." Guga enfrentaria Hrbaty, a quem nunca venceu em duas partidas anteriores, neste domingo pela manhã em Auckland, correspondendo às 21 horasde sábado, horário de Brasília. O brasileiro estava em busca do 18.º título de sua carreira, sendo o 5.º em quadras rápidas. Na Austrália, nas quadras de Melbourne Park, Guga vai ter pela frente na estréia o talentoso marroquino Hicham Arazi, em jogo que deverá ser apenas na terça, ou o mais tardar na quarta-feira. A sua chave ainda prevê uma possível terceira rodada com o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, o que não parece assustar o brasileiro. Ainda em Auckland, Guga comentou esta sua sina de jamais ir bem no Aberto da Austrália e culpou a falta de sorte. "Por três vezes fui um dos principais cabeças-de-chave em Melbourne e nunca fiz uma boa campanha", admitiu. "Mas por duas ou três vezes perdi depois de desperdiçar match points, o que mostra que joguei bem e talvez tenha faltado apenas um pouco mais de sorte." Enquanto Guga ainda viaja para Melbourne, outros dois brasileiros já fazem a estréia no Aberto da Austrália na rodada de abertura. Fernando Meligeni jogará na quadra dois diante do francês Sebastien Grosjean, por volta da 1 hora da manhã desta segunda- feira, horário de Brasília. O gaúcho Marcos Daniel, depois de superar o difícil qualifying, terá uma estréia das mais difíceis, jogando na Vodofone Arena - a segunda maior quadra de Melbourne Park - diante do "big server" Wayne Arthurs, da Austrália. Na quadra central, os organizadores prestam uma homenagem aos asiáticos, em grande número na Oceânia, colocando o tailandês Paradorn Srichaphan para fazer o jogo de abertura do torneio de 2003, enfrentando o austríaco Jurgen Melzer. A programação ainda prevê o jogo de Venus Williams diante da revelação russa Svetlana Kuznetsova, Andre Agassi com Brian Vahaly, enquanto Jennifer Capriati, a atual campeã, abre a sessão noturna diante da alemã Marlene Weingather, e o australiano Mark Philippoussis encerra a programação desafiando o holandês Martin Verkerk.