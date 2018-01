Guga quer partidas da Davis grátis A festa da classificacão do Brasil para as quartas-de-final da Copa Davis só não foi maior por causa da decepcionante torcida no Clube Marapendi. Com ingressos tão caros, as arquibancadas acabaram não ficando tão cheias como se esperava. O próprio Guga reclamou. "Acho que os jogos da Davis deveriam ser de graça, para todo mundo ter oportunidade", disse. "Vamos ver se a organização agora aprende e para a próxima fase consiga trazer mais gente para os jogos." Na tentativa de diminuir o prejuizo, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) resolveu fazer uma promoção. Colocou à venda ingressos a R$ 50,00 reais valendo para todas as cadeiras do estádio. Até então, as entradas só poderiam ser compradas em pacotes de três dias, com o preço das numeradas em R$ 300,00 e arquibancadas a R$ 100,00.