Guga quer título para coroar liderança Agora, só falta o título de Montecarlo para Gustavo Kuerten completar a festa no Principado de Mônaco. Com a vitória de hoje sobre o holandês Sjeng Schalken por 6/7 (1/7), 6/2 e 6/4, Guga chegou às semifinais do torneio e somou pontos suficientes para reconquistar a liderança do ranking mundial, tirando, pela terceira vez na temporada, a posição do russo Marat Safin. Mas Guga garante que não tem graça ser rei sem coroa. Por isso, espera celebrar a volta ao topo com um troféu. Neste sábado, por volta das 10h30 (de Brasília), com SporTV, enfrenta o argentino Guillermo Coria por uma vaga na final. Na outra semifinal, o francês Sebastien joga com o marroquino Hicham Arazi. "Retomar a liderança do ranking mundial é mais um motivo para me animar", disse Guga. "Mas acho vai ficar sem graça se perder. Por isso, acho a conquista do título muito importante." O troféu em Montecarlo também vai aliviar bastante a pressão sobre o jogador. Afinal, Guga já iniciaria de forma brilhante a temporada européia de quadras de saibro, período em que tem muitos pontos para defender. E o cenário ganha ainda mais cores pelo fato de o tenista reconhecer que não está no auge de sua forma e mesmo assim vem conseguindo bons resultados. "Não foi certamente a melhor partida da minha vida", afirmou Guga referindo-se a sua atuação diante de Sjeng Schalken. "O importante é que estou ganhando, saindo de situações difíceis, pois nas duas últimas partidas começei com um set abaixo e virei." Agora, Guga tem outro desafio pela frente, diante da revelação argentina Guillermo Coria, que hoje passou pelo espanhol Alberto Martin por 6/3, 4/6 e 6/3 e chega pela primeira vez na carreira a uma semifinal de Masters Series. Este será o primeiro jogo entre Guga e Coria, um duelo que já vem sendo esperado por muito tempo. "Nunca enfrentei o Coria, mas sei bem como ele joga", afirmou Guga. "Conheço desde o tempo em que era juvenil, foi o número 1 do mundo, e agora como profissional não precisa provar mais nada a ninguém." Coria vem conseguindo resultados expressivos e já ocupa a posição de número 41 do ranking mundial e 28 na corrida dos campeões. É a maior esperança argentina dos últimos tempos. É um tenista habilidoso, arrogante dentro e fora de quadra e não tem um saque muito forte. Em outra partida da rodada, o marroquino Hicham Arazi acabou com o sonho das quadras de saibro do inglês Tim Henman. Num jogo de altos e baixo, Arazi venceu por 7/6 (7/3), 2/6 e 7/6 (7/2). Na chave de duplas, o brasileiro Jaime Oncins, ao lado do argentino Daniel Orsanic, passou para as semifinais com vitória sobre o checos Jiri Novak e David Ripl por 6/2 e 6/4. Neste sábado, Oncins e Orsanic jogam com os australianos Joahua Eagle e Andrew Florent.