Guga quer voltar a ganhar um Grand Slam Os últimos maus resultados não tiraram a vontade do tenista brasileiro Gustavo Kuerten de voltar a ficar entre os cinco primeiros do ranking mundial. Em entrevista a agência de notícias alemã DPA, em Madri, o ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros, afirmou que sonha, aos 27 anos, conquistar mais um título de Grand Slam. Ele não pensa em aposentadoria, mas planeja cursar uma universidade de matemática ou química depois que ?pendurar? a raquete. Um ano e meio após a cirurgia no quadril, Guga diz que ainda lhe sobra motivação, mesmo admitindo que não está no melhor de sua forma. ?Tenho muita vontade e garra, gosto muito de participar das melhores competições. Mas é certo que as coisas não são como há seis ou sete anos quando não conhecia meus limites?, afirmou. ?Este ano fiquei em 12º e 13º no ranking. Gostaria de voltar a ficar entre os dez, quem sabe entre os cinco.? Ele ocupa o 20º do mundo. Guga afirmou que está jogando um ?tênis de alto nível? e acha que poderá a ficar entre os melhores, caso consiga manter uma seqüência de bons resultados. Perguntado sobre estar menos ?sorridente? em quadra, o tenista brasileiro, bem-humorado, disse que isto é o ?peso da idade?. ?É hora de mostrar um pouco mais de seriedade.? Guga afirmou que não pensa em aposentadoria. ?Tudo vai depender de meus resultados, da minha saúde, dos planos que terei para minha vida pessoal.? O brasileiro não descartou a possibilidade de conquistar o quarto título de Grand Slam. ?Quem ganha um torneio destes sempre quer ganhar outro. Se surgir a oportunidade, deverei estar pronto para não perder a chance.? Depois que encerrar a carreira, Guga já sabe o que vai fazer. ?Gostaria de freqüentar uma universidade. Gosto muito de matemática e química. O tênis é mais complicado que todas estas ciências juntas.?