Guga: "Quero jogar sem dor" "Foi tudo muito bem, estou animado e confiante. Fiquei muito feliz ao escutar dos médicos que a cirurgia foi um sucesso e que tenho tudo para voltar a competir de novo, sem dor, que é o meu objetivo". A esperança declarada de Gustavo Kuerten em voltar ao circuito, revela todo seu otimismo, depois de ter passado por cuidadosa e sofisticada cirurgia no quadril direito na terça-feira no Centro de Medicina Esportiva da Universidade de Pittsburgh, pelo especialista Marc Philipon, diretor do departamento de lesões no quadril e membro da DPT (Doctor of Physical Therapy). Num prazo de quatro a seis meses, Guga tem esperanças de voltar a dar suas raquetadas e, quem sabe, relembrar os seus bons tempos com vitórias e títulos importantes. A cirurgia foi para acabar com um pinçamento ósseo que bloqueava a movimentação do jogador. Nos últimos tempos era clara a dificuldade de Guga em correr nas bolas e até mesmo aplicar os seus bons e conhecidos golpes de direita. Segundo explicações médicas, este quadro é decorrente de uma instabilidade no quadril que pode levar a formação de esporões ósseos no acetábulo e no fêrmur. Isso tudo poderia causar o bloqueio da movimentação do quadril, provocando as dores e uma atrofia muscular, que já incomodava o tenista. Com tantos problemas, Guga logo se convenceu de que a melhor alternativa seria mesmo a de nova cirurgia. Caso contrário teria de aposentar-se. E, recentemente, em Roland Garros, Kuerten confessou que não queria dizer adeus ao tênis, sem dar mais uma cartada, fazer uma nova tentativa e não ir embora como 30 ou 40 do mundo. Ele acredita, e vitórias como sobre Roger Federer, Tim Heman e Marat Safin, mostram que pode retomar o circuito e lutar por títulos e posições de liderança no ranking. O especialista - O responsável pela cirurgia de Guga é uma espécie de ?guru? dos esportistas que vêm sofrendo com lesões no quadril, semelhantes a do brasileiro. Marc Philipon é conhecido pelo seu desempenho em artroscopia no tratamento de dores e lesões em atletas de alto nível, em função de acentuada rotação nos quadris. Entre seus pacientes estão famosos golfistas como Greg Norman, Jesper Parnevik, Steve Elkington e Peter Jacobsen, todos jogando normalmente e sem dores. O mesmo aconteceu com jogadores de futebol americano como Jay Fielder e Lynn Swann. Sem contar ainda com uma figura do skate, Tara Limpinski, e os jogadores de beisebal do LA Dodgers, Darren Dreifort e Paul Shuey. ?A cirurgia pode ser considerada um sucesso?, disse Marc Philipon. ?Conseguimos retirar todas as lesões que causavam a dor e o bloqueio do movimento?. O brasileiro Rogério Teixeira acompanhou Guga em todo esse processo de nova cirurgia. Esteve com o tenista no US Open e auxiliou o jogador nas explicações dos exames analisados por Philipon nos Estados Unidos. Teixeira, médico conhecido no meio de tênis no Brasil, revelou que Kuerten deverá ficar de quatro a seis meses em reabilitação. ?Este tipo de cirurgia requer uma recuperação bem conduzida, para que os tecidos cicatrizem de forma adequada?, disse Teixeira. ?Em conversa com Marc Philipon, acreditamos que Guga poderá voltar a ter condições plenas de competir em alto nível?, completa Teixeira. Para isso, Guga vai iniciar uma outra fase em sua carreira, com muita paciência e trabalho. Os médicos dividiram em três etapas a sua recuperação. Na primeira, de aproximadamente um mês, o tenista ficará nos Estados Unidos, fazendo exercícios leves acompanhados para que haja tempo suficiente dos tecidos ao redor da articulação cicatrizarem. Na segunda, o jogador inicia o fortalecimento muscular e, quando estiver forte o bastante começa a última parte com reabilitação, treinamentos dividindo seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos.