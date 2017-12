Guga reage e empata com Ivanisevic Em incrível reação, depois de ter perdido fácil o primeiro set por 6 a 1, Gustavo Kuerten empatou o jogo diante do croata Goran Ivanisevic ao ganhar a segunda série por 6/3, forçando a decisão para o terceiro set. O jogo vale vaga na final do ATP Tour de Indianápolis, em partida a ser disputada ainda hoje contra o australiano Patrick Rafter. Neste segundo set, Guga acertou bem mais os seus golpes e logo abriu vantagem de 3 a 0, com uma quebra de serviço, para manter a vantagem até empatar o jogo.