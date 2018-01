Guga reage e empata jogo ao fazer 6/1 Depois de perder o primeiro set da partida contra o suiço Roger Federer por 6/0, Gustavo Kuerten reagiu e empatou a partida. E não deixou por menos: fez 6/1 em apenas 29 minutos. Guga começou o segundo set de forma completamentre diferente do primeiro. Conseguiu quebrar o serviço de Federer por duas vezes consecutivas e abriu uma vantagem confortável para fechar a série com tranquilidade e empatar a partida. O terceiro e decisivo set do jogo - que vale uma vaga na semifinal do Torneio de Hamburgo - já está em andamento.