Guga reage e empata jogo em Auckland Gustavo Kuerten parece ter se recuperado do susto no primeiro set, quando perdeu por 6/4, e empatou sua partida diante do norte-americano Michael Russell, ao vencer a segunda série também por 6/4. O jogo é válido por uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Auckland e justamente no início do terceiro e decisivo set, a partida foi interrompida por uma chuva não muito forte. O vencedor de Guga x Russell volta a jogar, por volta das 4 horas da madrugada de Brasília, diante do argentino Guillermo Coria, que venceu o espanhol Fernando Vicente por 6/2 e 6/2.