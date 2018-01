Guga reage e empata jogo em Montreal Ainda sem conseguir mostrar seu verdadeiro jogo, mas um pouco melhor do que estava no primeiro set, quando perdeu por 6/4, Gustavo Kuerten reagiu nesta segunda série e marcou 6/4 no haitiano Ronald Agenor. Conseguiu assim empatar o jogo por 1 a 1 e mantém vivas as esperanças de estrear com vitória no Masters Series de Montreal. Guga ainda está intranqüilo, muito irritado, reclama de marcações dos juízes e comete um número incrível de erros não forçados. Só que fez o suficiente para manter-se vivo na competição. Novamente, como já havia acontecido no primeiro set, Guga viveu situações complicadas. Logo no início teve seu serviço quebrado e Agenor abriu vantagem de 2 a 0. O brasileiro, aos trancos e barrancos, reagiu para empatar por 2 a 2 e manteve-se à frente até sacar com 5 a 4 e definir a vitória no segundo set por 6/4, empatando a partida em Montreal.