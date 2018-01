Guga reage e empata partida: 1 a 1 Depois de um primeiro set irregular - perdeu por 6/7, com 7/0 no tie-break - o tenista Gustavo Kuerten reagiu e venceu a segunda série da partida contra o italiano Davide Sanguinetti, válida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Jogando com mais confiança, o brasileiro fechou o segundo set com tranqüilos 6/2 e empatou a partida em 1 a 1. O terceiro set já está em andamento.