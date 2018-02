Guga reage e empata partida: 1 a 1 O tenista Gustavo Kuerten reagiu e venceu o segundo set da partida contra o argentino David Nalbandian, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. Com um rendimento muito melhor se comparado ao primeiro set (quando perdeu por 6/2), o brasileiro mostrou mais confiança na segunda série. O saque começou a entrar e ele venceu com parcial de 6/3. O terceiro set já está em andamento. O vencedor deste jogo vai enfrentar o argentino Gaston Gaudio, que na abertura da rodada venceu o australiano Lleyton Hewit.