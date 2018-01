Guga reage e vence 2º set: 1 a 1 Gustavo Kuerten reagiu; venceu o segundo set contra o espanhol Tommy Robredo por 6/1 e empatou a partida válida pelas oitavas-de-final de Roland Garros, em 1 set a 1. A exemplo do que ocorreu na primeira série Guga começou muito bem, mandando no jogo, mas desta vez não deu nenhuma chance para que o espanhol se recuperasse. No primeiro set Guga vencia por 4 games a 1, mas vacilou e permitiu a virada, em 4/6. Desta vez, o brasileiro manteve a concentração e fechou sem problemas. O terceiro set já está em andamento. O vencedor desta partida vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que derrotou o francês Arnaud Clement por 3 a 0.