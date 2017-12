Guga reage e vence 3º set O tenista Gustavo Kuerten se recuperou na partida contra o norte-americano Michael Russel e venceu o terceiro set no tie-break por 7-6 (7/3), pelas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros. O brasileiro diminuiu a vantagem do adversário que continua vencendo por 2 sets a 1. Guga precisa vencer os dois últimos sets para continuar na competição.