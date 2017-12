Guga reage e vence bem o 3º set O tenista Gustavo Kuerten foi bem no terceiro set da partida contra o norte-americano Paul Goldstein, na estréia dos dois no US Open - o último Grand Slam da temporada. Guga jogou bem e fechou a série por 6/2 e agora tem 2 a 1 no jogo. Guga ganhou o 1º set por 6/3 e Golsdtein venceu o segundo (7/6). o quarto set já está em andamento. Se vencer, o brasileiro avança à segunda rodada, quando enfrenta o espanhol Tommy Robredo, que derrotou na estréia o italiano Daniele Bracciali por 3 sets a um, de virada, parciais de 3-6, 6-3, 6-4 e 6-2.