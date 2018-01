Guga reage e vence o segundo set Gustavo Kuerten reagiu e venceu o segundo set da partida (6/3) contra o alemão Tommy Haas, válida pela terceira rodada do Master Series de Montecarlo. Depois de perder o primeiro no tiebreak, o brasileiro entrou mais concentrado na partida e não deu chances ao alemão. Guga imprimiu um ritmo forte e chegou a fazer 4 a 1. Haas tentou uma reação, mas Guga, desta vez não permitiu. O terceiro e decisivo set, já em andamento, começou pouco antes das 10h00. Guga precisa vencer este e o próximo jogo para voltar ao topo do ranking mundial