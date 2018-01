Guga reage e vence o segundo set Depois de perder o primeiro set no tiebreak, o tenista Gustavo Kuerten reagiu e venceu o segundo set da partida contra o holandês Sjeng Schalken, válida pelas quartas-de-final do Master Series de Montecarlo. A parcial foi de 6/2 e a série agora está empatada em 1 a 1. O terceiro e decisivo set - já andamento - começou pouco antes das 13h45. Guga precisa vencer este jogo para voltar a ser o número 1 do ranking mundial.