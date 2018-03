Guga reage e vence o segundo set O brasileiro Gustavo Kuerten reagiu e conseguiu vencer em 7/5 o segundo set da partida contra o croata Ivan Ljubicic, válida pela primeira rodada do Master Series de Roma. Agora a série está empatada em 1 a 1 - o croata venceu o primeiro set por 6/7, no tiebreak. A exemplo do set anterior, o segundo foi extremamente equilibrado. Tanto, que chegou ao 12º game sem quebras de serviço. O aproveitamento do croata nos saques, que foi excelente na primeira série, continuou muito bom, complicando demais o jogo de Guga. O terceiro e decisivo set já está em andamento