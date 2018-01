Guga reage e vence o segundo set O tenista Gustavo Kuerten reagiu e venceu por 7/5 o segundo set da partida contra o argentino Guillermo Coria, na final do Brasil Open, torneio que está sendo realizado na Costa do Sauípe, na Bahia. Coria venceu o primeiro set por 7/6 (7-4). A partida agora está empatada em 1 a 1. A exemplo do que havia ocorrido na primeira série, este segundo set foi muito equilibrado. Foi assim até o 11º game, quando Guga conseguiu a primeira quebra de serviço. A partir daí, confirmou o seu saque e fechou com um 7/5. O terceiro e decisivo set já está em andamento.