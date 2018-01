Guga reage e vence o segundo set O tenista Gustavo Kuerten reagiu e venceu por 7/6 (13-11) o segundo set do jogo contra o australiano Mark Philippoussis, pela segunda rodada do Masters Series de Paris, empatando a partida em 1 a 1. A exemplo do que ocorreu no primeiro, o segundo set foi muito equilibrado, mais uma vez, sem quebra de serviço. O primeiro set foi vencido pelo australiano, no desempate 7/6 (7-5). O terceiro e decisivo set já está em andamento. O vencedor desta partida vai enfrentar o britânico Tim Henman, que pouco antes, derrotou o francês Sebastien Grosjean.