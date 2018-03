Guga reage; vence 2º set e empata jogo Depois de perder o primeiro set por 6/3, o brasileiro Gustavo Kuerten reagiu e venceu o segundo por 6/2 na partida de estréia no Masters Series de Roma, contra o argentino Gaston Gaudio. Guga começou a segunda série como havia terminada a primeira: jogando de forma muito irregular. Por conta disso, teve o serviço quebrado logo no primeiro game. Mas o brasileiro reagiu. Devolveu a quebra no game seguinte e, depois, no sexto game, abrindo 4 a 2 de vantagem. Pressionado, Gaudio jogou mal o oitavo game e Guga fechou com facilidade por 6/2 em 32 minutos. O terceiro e decisivo set já está em andamento.