Guga recebe convite para jogar o Aberto de Roland Garros A Federação Francesa de Tênis já deu um sinal verde para Gustavo Kuerten e colocou à disposição do tenista um wild card (convite) para a chave principal de Roland Garros, que começará no dia 27 de maio, em Paris. Com isso, está afastado um temor como a da negativa do Aberto da Austrália, o primeiro dos Grand Slam do ano, que se recusou a dar um convite para o ex-número 1 do ranking mundial. Guga - campeão do torneio em 1997, 2000 e 2001 - goza de enorme prestígio na França e só depende dele mesmo voltar a jogar ou não a competição que o consagrou. Em 2007, Gustavo Kuerten comemora dez anos de seu primeiro título em Roland Garros. Em Florianópolis, Guga mostrou-se feliz com a notícia, mas ainda não decidiu se aceita ou não o convite. Tudo vai depender de seu estado físico para não fazer feio em uma competição disputada em melhor de cinco sets. ?Vou ter de esperar um pouco mais para saber se me sinto competitivo?, avisou Guga. ?Minha decisão vai ter de ser em cima da hora, pois não quero ir a Roland Garros apenas por ir. É uma competição muito importante para mim. Só vou se sentir que posso jogar bem.? Guga ainda não definiu seu calendário. Seus planos são de treinar nas próximas três semanas e depois decidir onde irá jogar. É possível que tente uma vaga no Masters Series de Hamburgo, o que serviria de preparação para Roland Garros. Coincidentemente, a chave do Aberto da França encerrou-se nesta segunda-feira e pela primeira vez em muitos anos não há nenhum brasileiro sequer pré-classificado para o torneio. A participação do Brasil no mais atraente dos Grand Slam vai depender da atuação dos tenistas no qualifying ou da aceitação do wild card por Guga.