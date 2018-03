Guga recebe prêmio humanitário da ATP Gustavo Kuerten recebeu da ATP o Prêmio Humanitário Arthur Ashe pelo trabalho em benefício de crianças carentes no Brasil, por meio do Instituto Guga Kuerten, que dá auxílio e proteção a 8.500 pessoas carentes e a 68 instituições que trabalham em áreas diferentes, como a educação e a integração esportivas. A ATP também entregou ao espanhol Rafael Nadal, tenista mais jovem da história a figurar entre os cem primeiros do ranking mundial, o prêmio de revelação de 2003. A premiação mais significativa foi para o americano Andy Roddick, eleito o melhor jogador do ano. Ele conquistou o último US Open e terminou no posto de número 1 do mundo em 2003.