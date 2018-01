Guga recebido com interesse em Valência Ao desembarcar em Valência, no final da tarde desta sexta-feira, Gustavo Kuerten teve uma surpresa. Foi recebido no aeroporto com festa, com vários jornalistas espanhóis interessados na sua volta e curiosos com o fato de o tricampeão de Roland Garros ter aceito o convite de Juan Carlos Ferrero - uma espécie de co-organizador do ATP Tour de Valência - para marcar sua volta ao circuito profissional, depois de quase sete meses de afastamento. "É um bom torneio para voltar. Vou jogar sem grandes expectativas, pois sei que nas primeiras semanas vou precisar de adaptação", disse Guga. Acompanhado apenas de sua fisioterapeuta, Mariângela Lima, Guga deixa claro seu novo momento. Como chegou um pouco tarde em Valência não foi treinar, como era seu hábito nos tempos em que viajava com o técnico Larri Passos, que costumava até marcar os treinos por telefone, antes de deixar o Brasil. Agora não; o tenista tem um ritmo diferente e precisa respeitar as limitações de seu corpo. Muito simples, tranqüilo, Guga, apesar de suas conquistas e ter liderado o ranking mundial por 43 semanas, usou de uma rotina comum aos jogadores iniciantes ou pouco conhecidos: colocou seu nome na lista de treinamentos, marcando os horários das 12 às 17 horas deste sábado, mas sem deixar marcado ao lado, com quem jogará - normalmente neste espaço entra o treinador, ou um outro tenista de mesmo nível -. É que quando o tenista é muito ruim, muitas vezes, ninguém se oferece para treinar, mas agora vai ser mesmo interessante saber quem, e quantos, correram para se candidatarem a bater bola com um tricampeão de Roland Garros. Neste sábado, às 14 horas de Valência, 9 horas de Brasília, será sorteada a chave do torneio. Guga apesar de ter o ranking protegido na 30.ª colocação não pode usar desse recurso para ganhar a condição de cabeça de chave. Por isso, já no seu primeiro jogo poderá ter pela frente um dos favoritos.