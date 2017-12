Guga reclama de roubo de raquete Não fosse pelo roubo de uma de suas raquete e tudo teria saído perfeito na sua estréia no ATP Tour de Indianápolis, torneio em que defende o título conquistado ano passado. Gustavo Kuerten venceu o israelense Naon Okun, número 159 do ranking, em apenas 55 minutos de jogo, por 6/4 e 6/3 e nesta quinta-feira volta à quadra para enfrentar o croata Ivan Ljubicic, número 46, em partida programada para às 18 horas de Brasília. A PSN anuncia a transmissão. "Joguei relaxado, bati forte na bola e saquei bem nos momentos importantes", disse Guga. "So fique aborrecido com o fato de terem roubado uma de minhas raquetes no vestiário e só notei momentos antes do jogo." Guga contou que só costuma levar para as competições três raquetes, quando o normal para outros profissionais é, pelo menos, o dobro. O motivo é que o tenista brasileiro faz algumas modificações pessoais no equipamento. Tira, por exemplo, o grip (o couro que envolve o cabo) e usa apenas uma proteção anti-transpirante. Além disso, coloca alguns pesos em lugares estratégicos - são plaquinhas de chumbo para dar o equilíbrio desejado -. E tudo isso exige muito tempo até encontrar a fórmula certa. Este é o principal motivo da reclamação. "Sei que amanhã mesmo a Head minha patrocinadora de raquetes irá me mandar outras", contou Guga. "Só que não é a mesma coisa, preciso de um bom tempo até encontrar o jeito que gosto." Guga espera que o interessado no "souvenir" do número 1 do mundo acabe se convencendo a devolver a raquete a tempo dele enfrentar o croata nesta tarde em Indianápolis. "Quem sabe o ladrão, depois de ler este meu pedido, não resolva trazer de volta a raquete." O técnico Larri Passos, apesar de lamentar também o problema com o equipamento de seu pupilo, estava por outro lado satisfeito com o bom desempenho de Guga. "Gostei de vê-lo soltando o braço", comentou o técnico. "Embora esteja sentindo algumas dores musculares." Guga já enfrentou Ljubicic por três vezes e venceu todas. Em 1996 no Challenger de Umag, por 6/1 e 6/2, na Olimpíada de Sydney 2000, por 7/6 e 6/3 e no Masters Series de Roma por 6/7, 7/5 e 6/4. Ljubicic é um jogador perigoso e que costuma surpreender os favoritos. Recentemente ganhou de Andre Agassi.