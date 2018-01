Guga recupera posições no ranking O título do Brasil Open conquistado no domingo, na Costa do Sauípe, fez com que o tenista Gustavo Kuerten recuperasse posições no ranking de entradas da ATP. O brasileiro aparece na 40ª posição na lista dos melhores do mundo, publicada nesta segunda-feira, com 855 pontos. O australiano Lleyton Hewitt folga na liderança com 4.655 pontos seguido do alemão Tommy Haas, com 2.945, e do norte-americano Andre Agassi, com 2.875. Os brasileiros André Sá e Flávio Saretta aparecem, respectivamente, na 58ª e 80ª posições. Confira a lista de entradas da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.655 pontos 2) Tommy Haas (GER) - 2.945 pontos 3) Andre Agassi (USA) - 2.875 pontos 4) Marat Safin (RUS) - 2.580 pontos 5) Tim Henman (ING) - 2.455 pontos 6) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.300 pontos 7) Yevgeny Kafelnikov (RUS) - 2.165 pontos 8) Albert Costa (ESP) - 2.130 pontos 9) Sebastien Grosjean (FRA) - 2.075 pontos 10) Carlos Moyá (ESP) - 2.010 pontos 40) Gustavo Kuerten (BRA) - 855 pontos 58) André Sá (BRA) - 674 pontos 72) Fernando Meligeni (BRA)- 547 pontos 80) Flávio Saretta (BRA) - 481 pontos