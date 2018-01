Guga renova contrato com Banco do Brasil Já em viagem para Auckland, Nova Zelândia, onde a partir de segunda-feira inicia a defesa do título conquistado ano passado, a assessoria do tenista Gustavo Kuerten anunciou a prorrogação do contrato de patrocínio do jogador por mais dois anos com o Banco do Brasil. Esta parceria teve início em 2000 e iria terminar no final deste ano.